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Іньєста: Негарно говорити, що Модріч несправедливо виграв "Золотий м'яч"

12 грудня 06:30 3 Читать на русском
Іньєста: Негарно говорити, що Модріч несправедливо виграв "Золотий м'яч"
Андрес Іньєста / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста вважає, що хавбек Реала Лука Модріч заслужено завоював "Золотий м'яч".

"Для мене Мессі – найкращий гравець в історії. У нього є все – дриблінг, він грає обома ногами. Я не бачив нікого, хто б міг таке на футбольному полі. Він робить це протягом 15 років.

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Але було б негарно говорити, що Модріч несправедливо виграв "Золотий м'яч". Просто для мене найкращий – Мессі. Так, хтось проголосував не за нього і Лео став п'ятим. В цьому році Модріч виграв нагороду. Він провів сезон, який провів, і виграв те, що виграв.

Але потрібно зрозуміти, яка ціна "Золотого м'яча". Для декого перемога на чемпіонаті світу або виступ на ньому коштує менше, для інших – дорожче. Немає якоїсь математичної складової", – цитує Іньєсту Mundo Deportivo.

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Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Лука Модріч Лука Модріч Андрес Іньєста Андрес Іньєста Іспанія Золотий м'яч
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