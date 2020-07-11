Іньєста не просто забив, а створив шедевр – Іспанія відзначає ювілей великого тріумфу

Рівно 10 років тому збірна Іспанії під керівництвом Вісенте дель Боске вперше у своїй історії стала чемпіоном світу.

Героєм Іспанії після того фіналу в ПАР став Андрес Іньєста, який забив вирішальний гол у ворота нідерландців на 106 хвилині додаткового часу.

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Сам Іньєста і розпочав гольову атаку точним пасом п'ятою під пресингом, і зробив ривок до штрафного, щоб нанести вирішальний удар.

Окрім того, поєдинок запам'ятався неймовірним сейвом Касільяса після виходу Роббена віч-на-віч, а також брутальністю Найджела Де Йонга, який ногою зацідив в обличчя Хабі Алонсо.

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