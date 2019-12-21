Іньєста може возз'єднатися з Маскерано та Габі Міліто в Аргентині

Півзахисник японського Віссел Кобе Андрес Іньєста може перебратися до аргентинського Естудіантеса. Там вже є десант із іспанської Барселони.

Культовий хавбек може опинитися в аргентинській Суперлізі. Про це журналіст Ніко Латіні розповів в ефірі TNT Sports.

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У придбанні Іньєсти зацікавлена рада директорів Естудіантеса. Нещодавно склад "левів" поповнив інший помітний в історії Барселони гравець – Хав'єр Маскерано. Натомість екс-оборонець "блаугранас" Габі Міліто нині є головним тренером команди. Президентом клубу є ще одна помітна зірка – Хуан Себастьян Верон.

Андрес Іньєста має чинний до січня 2021-го контракт із Віссел Кобе. У сезоні-2019 він провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Нинішня кампанія є другою для іспанця в Японії. До цього Іньєста віддав 22 роки Барселоні.

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