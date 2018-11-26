Іньєста: Моурінью був причиною ненависті між Реалом та Барселоною

Колишній півзахисник Барселони і збірної Іспанії Андрес Іньєста розповів про свою депресію і про протистояння Барселони і Реала.

"Я не міг дочекатися ночі, щоб прийняти таблетку і розслабитися. Коли ти страждаєш від депресії, то ти сам не свій. У такій ситуації дуже важко контролювати своє життя, адже у інших людей є мета, а у тебе нічого нема.

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Моурінью був каталізатором поганих відносин між Реалом і Барселоною в той час. Ми не розглядали це як стандартне суперництво, воно виходило за рамки цього. Це була ненависть. Ця ситуація завдала великої шкоди збірної Іспанії", – цитує Іньєсту La Sexta.

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