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Іньєста: Ми всі засмучені, але нічого змінити не можна

21:43 417 Читать на русском
Іньєста: Ми всі засмучені, але нічого змінити не можна
Андрес Іньєста / Фото: ФІФА

Хавбек збірної Іспанії Андрес Іньєста прокоментував поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Сьогодні завершився чудовий етап. Ми всі засмучені.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Це важкий удар, складний момент, але нічого змінити вже не можна. Поразка – це реальність, і нам залишається тільки її прийняти", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Іспанія - Росія Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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