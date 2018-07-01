Іньєста: Ми всі засмучені, але нічого змінити не можна

Хавбек збірної Іспанії Андрес Іньєста прокоментував поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Сьогодні завершився чудовий етап. Ми всі засмучені.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Це важкий удар, складний момент, але нічого змінити вже не можна. Поразка – це реальність, і нам залишається тільки її прийняти", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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