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Іньєста і Сілва не пройшли б селекцію в Україні, – екс-тренер Карпат Йовічевіч

17 лютого 15:05 1794 Читать на русском
Іньєста і Сілва не пройшли б селекцію в Україні, – екс-тренер Карпат Йовічевіч
Андрес Іньєста /Фото The Independent

Колишній наставник Карпат, а нині головний тренер загребського Динамо U-19 Ігор Йовічевіч відзначив унікальну систему УПЛ відбору гравців.

"Деяким футболістам треба біологічно стати сильнішими, але вони все одно можуть бути якісними гравцями.

"Бачу, що ситуація в Карпатах негарна", – Йовічевіч категорично оцінив можливість очолити український клуб

Андрес Іньєста або Давід Сілва не пройдуть селекцію в Україні, тому що вони маленькі і не підуть в єдиноборства. Сілва та Іньєста були в Реалі і не пройшли туди, а ось Барса, наприклад , повірила в Андреса, і ось ким він став після цього", – сказав Йовічевіч для Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Ігор Йовічевіч працював у Карпатах у 2012-2015 роках.

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Ліга чемпіонів Карпати Карпати Ігор Йовічевіч Ігор Йовічевіч Давід Сілва Давід Сілва Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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