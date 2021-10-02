"Кожна гра за Барселону була екзаменом, який необхідно скласти. У кожному матчі потрібно було пристосовуватися до навколишнього середовища, підлаштовуватися під стиль суперника, але при цьому завжди зберігати основу.

Легенда Реала готовий очолити Барселону

Барселона завжди вирізнялася тим, що є командою, яка хоче отримати м'яч і утримувати його. За часів Гвардіоли футбол в глобальному плані не змінився, при цьому інші команди орієнтувалися на нас і намагалися вчитися. Я завжди буду бачити Барселону з найкращого боку, так, як і раніше, бачу в ній зовсім іншу команду. З тих пір багато чого змінилося, але залишилася ідея, концепція. Попереду будуть і хороші періоди, і погані, як було завжди, але особисто я не люблю порівнювати різні періоди в історії команди.

Чи хотів би я повернутися на Камп Ноу? Так, хотів би, тому що в цьому клубі я провів більше років, ніж де-небудь ще. Невідомо, що трапиться в майбутньому, в якій ролі я можу повернутися, і хто буде біля керма клубу. Існує дуже багато факторів, щоб робити прогнози, але якщо ви питаєте, чи хочу я повернутися – так", – цитує Іньєсту BBC.

Нагадаємо, Андрес захищав кольори Барси у 2002-2018 роках, зараз ветеран виступає за японський Віссел Кобе.

"Треба зніматися з єврокубків": Динамо проти найслабшої Барси за 20 років – Кумана принижують навіть свої, новий тренер