– У березні минулого року ви розповіли нам, як пишаєтеся тим, що посіли п'яте місце у попередньому голосуванні за "Золотий м'яч". Сім місяців потому вердикт винесено: ви найкращий. Що відчуваєте після цього?

– Дуже важливо, що я перебував у попередньому списку. Це була моя перша церемонія, і думав, що вона може залишитися єдиною. Я виграв майже все (Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії), і коли таке трапляється, можна сказати, що це був абсолютний сезон у кар'єрі. Адже я знаю, чого мені коштувало досягти такого рівня, і неминуче ставиш запитання, чи зможеш ти це повторити. У цьому сезоні продовжив у тому ж темпі, зі ще більшим впливом у фінальній третині (12 голів і 14 результативних передач у всіх змаганнях, порівняно з 4 і 9 у 2022/23), програвши лише один матч (проти Манчестер Юнайтед 1:2 у фіналі Кубка, але вилетівши по пенальті від Реала у ЛЧ, 3:3, 1:1 в основний час, 3:4 у лотереї). Наприкінці Євро, з перемогою Іспанії та званням найкращого гравця турніру, я просто сказав собі: довів, що можу повторювати сезони на дуже високому рівні. І сьогодні бути обраним серед усіх цих чудових гравців - це неймовірно.

– Що ви відчували перед тим, як Джордж Веа відкрив конверт з ім'ям переможця 2024 року?

– У голові крутилося багато думок. Порівняно з минулим роком, цього разу у мене був реальний шанс, і я сподівався почути своє ім'я. Ба більше, це був особливий момент, тому що частина аудиторії вигукувала інше ім'я (Вінісіуса). Коли я почув, як Джордж Веа назвав моє ім'я, я заховав обличчя в долонях, не міг у це повірити. Я подивився на свою сім'ю, на друзів, на партнерів, а потім з усіх сил намагався дістатися до сцени на милицях.

– В останні секунди перед винесенням вердикту ви боялися, що вас не виберуть?

– Ні, не відчував страху програти, тому що, на мою думку, індивідуальний трофей – це завжди здобуток, нагорода, це завжди позитив. Не можна засмучуватися через те, що ти не виграв індивідуальну нагороду, тому що це не твоє рішення, це результат голосування. Людині властиво прагнути визнання своєї роботи, але це визнання походить, перш за все, від мене самого. Я виконую цю роботу, оцінюючи свій прогрес і свої результати, і можу пишатися тим, чого я досягаю.

– На сцені ми відчули, що ви були зворушені так, як ніколи не був зворушений жоден переможець..

– Коли отримав "Золотий м'яч", я тримав його близько до себе, майже як дитину. Тому що, водночас, згадував усе, що зробив з дитинства: хороші часи, важкі часи, коли в тебе ніхто не вірить, коли ти відчуваєш себе самотнім... А тепер, із цим трофеєм, я на вершині світу. Цей "Золотий м'яч" пройшов довгий шлях, і тільки я знаю, як далеко пройшов. Це результат дуже довгого шляху. Перші десять чи п'ятнадцять секунд на сцені, коли ти тримаєш трофей, – це для тебе, для вічності. А потім, скажу чесно, ти маєш знайти своє дихання, перебороти страх говорити вголос саме в той момент, коли на тебе дивиться весь світ. А потім ти обертаєшся і дякуєш тим, хто супроводжував тебе на цій дорозі. Я хотів, щоб мої слова подяки були спонтанними, не хотів нічого готувати. Тому що цей момент має йти від серця.

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– Довгий час чутки вказували на Вінісіуса, як на переможця. Ви не наважувалися приїхати, бо були травмовані?

– Ні, зовсім ні. Коли хтось визнає твою цінність на дуже високому рівні, незалежно від того, переможеш ти чи ні, завжди приємно приїхати. Крім того, для мене дуже важливий командний аспект. Наприклад, минулого року Ерлінг (Холанд) мав більше шансів на перемогу, ніж я. Я також хотів прийти і підтримати його в цей момент, що є чимось особливим. Важливо знати, як перемагати, але також і як програвати. І потім, цього року, після моєї тривалої травми та реабілітації, ця подія була як ковток свіжого повітря. Тому, коли я вирішив прийти, то перш за все хотів насолодитися цим чудовим вечором.

– Прояснімо: чи знали ви до винесення вердикту, що стали переможцем?

– О, ні, зовсім ні. Я навіть здивувався, що мене про це запитали. До церемонії мені ніхто нічого не говорив. Я вже давно знав, що цього року буде таке правило. І це спрацювало, тому що до самого кінця переможець не знав. На мою думку, це рішення нічого не розголошувати до остаточного вердикту – чудова річ. Якщо бути точним, опівдні, коли ми готувалися до посадки на літак, ми отримали кілька повідомлень від друзів про те, що Реал не приїде. Моєю першою реакцією було: я не вірю в це, це просто фейкові новини. Коли приземлився в Парижі, отримав ще більше повідомлень з привітаннями. Тоді я почав думати: "Вау!" Я прилетів лише для того, щоб взяти участь у церемонії, а приземлився у віртуальній позиції переможця. Це були занадто великі американські гірки лише на час перельоту з Мадрида до Парижа, тому я сказав: "Перестаньмо все це слухати, ходімо і насолодимося вечором, а там подивимося, що буде". Але це було важко.

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– Чи відчуваєте ви, що всі ці суперечки забрали у вас трохи вашого моменту?

– Що ви хочете, щоб я сказав? Що я волів би, щоб усі були там? Звісно, хотів би. Не вистачало другого, третього, четвертого і так далі. Ми хочемо, щоб на такій вечірці були всі найкращі гравці планети. Найкраща команда року (Реал) не прийшла на церемонію, хоча найкращий тренер (Карло Анчелотті) та найкращий бомбардир (Кіліан Мбаппе) здобули трофеї. Я повинен поважати рішення кожного. Навіть якщо я не вчинив би так само. Але вони роблять те, що хочуть.

– Чи відчуваєте ви якусь гіркоту з приводу цього епізоду?

– Відверто? Я зовсім не відчуваю гіркоти. Це був мій момент. Передусім я хотів подбати про своїх близьких, які були поруч, а не про тих, кого не було.

– Повернімося до вашого моменту: як ви його відсвяткували?

– Після прес-конференції ми пішли до мого улюбленого ресторану в Парижі, який бронювали минулого року. І це було чудово, було багато сміху і співу, це було дійсно добре. Люди, які є в моєму житті, святкують з людьми, які поділяють мою роботу, в один із найкращих моментів мого життя. Чого ще можна бажати?

Rodri is our 2024 Ballon d’Or!



Find out more about the 2024 voting details! ️#ballondor pic.twitter.com/Jl8zFNhgll — Ballon d'Or (@ballondor) November 9, 2024

– Скільки повідомлень з привітаннями ви отримали після здобуття "Золотого м'яча"?

– Понад 700. Я щойно закінчив відповідати всім, хто бажав мені якнайшвидшого одужання, і бум, ще 700 повідомлень, цього разу з привітаннями! Мені потрібно ще два-три місяці, щоб відповісти всім. Що ж, мушу сказати, що деяким людям відповів одразу, наприклад, Андресу Іньєсті. Насправді він був найпершим, кому я відповів. Уявіть собі, на мою думку, це найкращий іспанський футболіст усіх часів, який заслужив на "Золотий м'яч" (друге місце у 2010 році та третє у 2012 році). Яке джерело гордості для мене!

– Ви вже подивилися на переможців? Хто ваш улюблений переможець?

– Жартував із друзями, що я перший переможець в епоху після Мессі - Роналду. Ну, ми так говоримо, але хтозна, чи не виграють вони знову, що було б абсолютно божевільно. Але, коли я дивлюся на цей неймовірний список переможців, я повинен говорити про Мессі. Восьмиразовий переможець... Серйозно... Він найкращий гравець усіх часів.

– Ви тепер частина сім'ї "Золотого м'яча". Чи отримували повідомлення від колишніх лауреатів?

– Дай подивлюся... Ні Мессі, ні Кріштіану, ні Модріча, ні Бензема.

– Щодо Каріма Бензема. Він сказав, що краще дивитиметься на Вінісіуса, ніж на вас. Образливо?

– Ні, не вважаю так. Це його думка. Це його думка, він має право так думати. Я теж не можу сподіватися догодити всім. Я сподобався журі зі ста виборців, а це вже непогано. Потім я також почув, що Пол Скоулз сказав протилежне, мовляв, вважає мою гру дуже красивою та розумною, а це від такого півзахисника щось та й значить. І все, що я знаю, це те, що Карім Бензема був неймовірним володарем "Золотого м'яча", тому що він змусив нас страждати того року.

– Ви сказали, що коли ваші друзі привітали вас, вони сказали, що футбол переміг. Що це означає?

– Це означає, що це ще один аспект футболу, який був винагороджений. Можливо, він не такий видовищний, як голи, удари, виходи віч-на-віч і так далі. Але це як бути в машинному відділенні: контролювати гру протягом дев'яноста хвилин, а не одного руху, бути гарантом того, що тренер просить на полі, атакувати і захищатися, організовувати гру, давати баланс команді, надавати їй індивідуальності... Саме це хотіли підкреслити мої друзі, коли говорили про хороші новини для футболу.

« I've never thought of winning a Ballon d'Or »



One week ago, Rodri won the Ballon d'Or #ballondor pic.twitter.com/0lcb7diL13 — Ballon d'Or (@ballondor) November 4, 2024

– У нашому попередньому інтерв'ю ви сказали, що перемога опорного півзахисника була б гарною новиною для молодих гравців. Що ви мали на увазі?

– Просто показати їм, що футбол – це набагато більше, ніж забивання голів. Це може заохотити дітей бути видатними колективними гравцями, не думаючи про те, що вони обов'язково залишаться в затінку, що вони не отримають визнання, на яке сподіваються. Хтось на кшталт Дані Карвахаля цілком міг би виграти "Золотий м'яч". Він теж його заслужив, тим більше, що може впливати на гру як захисник, а це теоретично означає, що у нього менше можливостей, ніж у півзахисника, як я.

– Якщо вже ви заговорили про Карвахаля, то іспанські ЗМІ були більш зацікавлені в просуванні Вінісіуса, ніж двох таких іспанців, як він або ви. Це не здається дивним?

– Ласкаво просимо до Іспанії! Можливо, це тому, що тут більше клубна культура, ніж культура збірної. Але я згоден, коли у вас є два гравці збірної, які претендують на перемогу, здається логічним заохочувати їх. Можливо, в інших країнах вони роблять це по-іншому, я не знаю. Я пам'ятаю, що минулого року, коли Кіліан (Мбаппе) прийшов до театру Шатле, французька публіка здійняла неабиякий резонанс.

– Вас немає в соціальних мережах. Чи вдається вам все ж таки оцінити силу вашого титулу?

– Смішно, бо нещодавно мої партнери сказали мені: "Родрі, ти заслуговуєш на цю індивідуальну відзнаку, але через відсутність у соцмережах ти не переможеш". Я відповів: "Так, можливо, але я такий, який є". Виграв. Але я знаю, як це працює: щоб виграти такі індивідуальні титули, потрібно трохи маркетингу, трохи комунікації, іміджу та популярності. Я знаю, що не маю всього цього, порівняно з деякими іншими. Мене визнають за мої цінності, за мою поведінку, за звичайні речі, на які мало хто звертає увагу. Але ставлення і поведінка є одним із критеріїв для голосування. Я роблю це не для того, щоб створити собі імідж, це просто я, мені подобається бути хорошим хлопцем, хорошим товаришем по команді. І хочу думати, що це ті речі, які цінують якомога більше людей. Подивіться на Іньєсту, йому аплодували на кожному іспанському стадіоні, а це неабиякий подвиг.

– "Золотий м'яч" отримують дуже особливі гравці. Можете розповісти, що робить вас таким особливим?

– Це гарне запитання, адже я не найшвидший чи найобдарованіший, у мене не найкращий пас у світі і так далі. Але я особливий у своєму розумінні гри. Я завжди розумію, де можу бути найкращим і де можу зробити найбільший внесок у свою команду. Знаю, коли повинен підштовхнути партнерів, коли відступити, знаю, коли прискоритися, а коли сповільнитися, знаю, як зупинити дії суперника, знаю, як правильно сфолити в потрібний момент. Перш за все, я черпаю свою силу в послідовності. Я не коливаюся між 9/10 і 3/10, а завжди граю принаймні на 7, не падаючи при цьому. Це сила, яку ти маєш розвивати щодня, завжди перебуваючи подумки на певному рівні, щоб підтримувати його в кожну мить кожного матчу. Такої послідовності найважче досягти у футболі. Ось чому я вважаю Мессі та Кріштіану найвеличнішими, тому що ніхто не мав такої досконалості матч за матчем протягом п'ятнадцяти років. Ніхто не мав. Для мене, на моєму рівні, ця вимога дозволила мені, наприклад, залишатися непереможним протягом 73 матчів поспіль (клуб і збірна разом з березня 2023-го по травень 2024 року). Коли ти знаєш, наскільки важким є кожен матч…

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– Цей серіал змушує вас почуватися майже непереможним?

– Ні. Коли я починав у Вільяреалі, ми програвали, можливо, одну зустріч із двох. Потім в Атлетіко – трохи менше. Потім я прийшов у Манчестер Сіті, який вже був машиною. Я поставив себе на рівень цієї вже неймовірної команди. Щотижня: вигравати, вигравати, вигравати. Або хоча б не програти. Ти маєш бути завжди таким вимогливим, а люди цього не розуміють.

– Пеп Гвардіола вже привітав вас?

– Ні, ще ні (інтерв'ю відбулося у четвер, 31 жовтня). Але, як і багато інших людей, які знають, що я завалений повідомленнями, і які надішлють їх мені трохи пізніше. І знаю, що Пеп дуже радий за мене.

– Ваш тренер, здається, не надто захоплюється індивідуальними трофеями...

– 100%. Одного разу він навіть сказав мені, що хороший опорний півзахисник не з'являється в центрі уваги. Але я впевнений, що якби залишився традиційним опорником, яким був кілька років тому, то не отримав би цю нагороду. Твій вплив має бути ще більш помітним, коли ти граєш на останніх 30 метрах. Це не те, що мене просять робити, а те, що намагаюся робити сам, щоб дати команді щось додаткове. І це те, чого вимагає еволюція гри. Сьогоднішні півзахисники все більше вертикальні, все більше б'ють по воротах, вони завдають більше болю. У певному сенсі я – сучасна версія Бускетса. Тим паче, я граю за клуб, який чинить шалений тиск на своїх суперників, які часто опускаються дуже низько. Якщо він бачить, що півзахисники Сіті грають другу скрипку з Ерлінгом (Холандом), він не знає, що робити: грати дуже низько, щоб заблокувати Холанда, чи йти далі вгору, щоб заблокувати півзахисників?

– Це також "Золотий м'яч" Пепа Гвардіоли?

– Це "Золотий м'яч" для всіх, хто причетний до моїх команд. Це плід наших перемог за останні кілька сезонів, і саме тому я не хочу нікого забувати, зосереджуючись на комусь одному більше, ніж на інших. Для мене це ще більш правильно, тому що такий півзахисник, як я, може сподіватися на те, що його команду виділять, тільки якщо вона виграє багато трофеїв, а саме так я бачу футбол. Повертаючись до Пепа, він найкращий. Він був моїм наставником, який допоміг мені стати кращою версією самого себе.

– Як ви вважаєте, який аспект своєї гри можете покращити, перебуваючи на вершині?

– Я вже знаю, що мені довелося зробити, щоб досягти прогресу, починаючи з того часу, коли мені доводилося грати, в основному, на позиції півзахисника в Атлетіко, і закінчуючи тим, що я став більш універсальним у Сіті. Але я знаю, що все ще можу краще контролювати свої емоції, особливо коли ми програємо. Я можу гніватися... Мені все ще потрібно зберігати холодну голову.

– Яку різницю ви бачите між Родрі із Сіті та Родрі з "Ла Рохи"?

– Я бачу Сіті більш зрілою командою, з гравцями, які точно знають, як керувати подіями. Тому моя роль як лідера буде більше обмежуватися футбольним полем, тоді як у збірній у нас менш досвідчені гравці, і там, разом з іншими старшими гравцями, такими як Карвахаль або (Альваро) Мората, я повинен більше супроводжувати їх, бути більше схожим на батька. Мені пощастило, що обидві команди мають більш-менш однакове уявлення про те, як грати, порівняно з іншими, які опиняються в збірній у стилі, протилежному стилю їхнього клубу. Наприклад, португальці кажуть мені, що у збірній вони грають зовсім по-іншому. Але, скажімо так, у Сіті я, напевно, маю більше атакувальних можливостей та більше свободи, тоді як у збірній мені доводиться бути більш консервативним на своїй позиції.

– Ви – єдиний бомбардир першої Ліги чемпіонів Манчестер Сіті (у 2023 році), а тепер ще й перший володар "Золотого м'яча" клубу. Чи могли коли-небудь уявити, що саме ви будете творити таку історію для "містян"?

– Ні, звісно, ні. І я ніколи не грав з такою думкою, це сталося саме собою. Це таке божевілля, коли я бачу гравців, які були і є в Сіті. Декого з них я бачив по телевізору, коли мені було, можливо, з десяток років, як Давіда Сілву. А тепер у нас є Кевін (де Брюйне), Ерлінг Холанд і багато інших... Так, це божевілля.

RODRI | BALLON D’OR 2024 WINNER



Exceptional level of perception

️ Ability to reach areas close to the opposing goal

️Excellent pressing after losing possession



Tactical Analysis https://t.co/ryBqhKPeYe



️ @LiveTagPro pic.twitter.com/A6L11ZBkgS — Ekkono Method ️ (@ekkonomethod) October 31, 2024

– Крім того, ви третій іспанець, який отримав "Золотий м'яч", і перший з часів Луїса Суареса в 1960 році. Виправляєте аномалію?

– Пффф... Іспанія довгий час домінувала у світовому футболі, і мала найкращий чемпіонат в історії протягом багатьох-багатьох років... Хаві (третій у 2009, 2010 та 2011 роках) та Іньєста були дуже близькі до цього. На мою думку, вони були найкращими півзахисниками в історії, і грали у двох найсильніших командах усіх часів – Іспанії та Барсі. Ми запитували: якщо ці хлопці не змогли, то хто зможе? Очевидно, що я не хочу порівнювати себе з цими двома чемпіонами, а також не хочу вважати себе їхнім спадкоємцем, тим більше, що вони належать до іншої епохи. І я визнаю, що наразі не можу оцінити свою нагороду "Золотий м'яч" у перспективі. Можливо, через десять чи двадцять років я матиму краще уявлення про те, що вона означає в історії. Сьогодні я просто маленький хлопчик, який дивиться на цей "Золотий м'яч" (він дивиться на свій трофей на столі) і запитує: "Що я зробив?"

– Ви отримали нагороду на милицях, що є сумною ілюстрацією того, про що ви говорили, коли засуджували оплату праці. Чи сподіваєтеся, що чиновники почують вас на цю тему?

– Так, очевидно, тут є над чим подумати, тому що, хоча я порушив питання про темпи проведення змагань, я також думаю про Ямала (Kopa Trophy 2024), Гаві (2022) і всіх інших. Скільки матчів вони проведуть у тому віці, коли я тільки починав? Тому самі гравці також повинні бути залучені. З найбільш раннього віку ми говоримо з ними про стійкість, про те, що потрібно віддавати все, і в їхніх головах це закріплюється: "Ти обов'язково повинен грати кожен матч". Коли я приїхав у Прем'єр-лігу, то сказав собі: "Грати, грати, грати". І за чотири коротких місяці я вбив себе до кінця сезону. Якщо не брати до уваги травми, ви повинні підготувати себе до того, щоб бути у формі, коли це дійсно важливо. Пропустити матч до січня – це не так вже й страшно, це не той час, коли це має значення.

Sale a escena el MVP de la #Euro2024, el jugador del City, ¡Rodri! ️



Ya lo dice la canción: "Rodri is on fire" #EuroRTVEhttps://t.co/CMTUIGWVud pic.twitter.com/RrWWaZm3bp — RTVE (@rtve) July 15, 2024

– Наприкінці сезону має відбутися клубний чемпіонат світу серед 32-х команд. Як у роздягальні Манчестер Сіті ставляться до такої перспективи?

– Наразі важко сказати, тому що це буде вперше. Зараз, коли ви плануєте, ідея не може полягати в тому, щоб потрапити туди в найкращій формі, тому що це просто неможливо.

– Чи буде здобуття "Золотого м'яча" додатковим тиском на вас, коли повернетеся до конкурентного футболу?

– Сподіваюся, що ні. Я знаю, що люди будуть очікувати від мене найкращого, і це нормально. Але я сам вимагаю від своїх виступів найбільше. І, на цей час, я не заглядаю так далеко вперед. Моє перше завдання – успішно пройти реабілітацію, адже такої травми зі мною ще ніколи не траплялося. І якнайшвидше повернутися у форму. А вже потім я запитаю себе, які очікування маю від себе.

– Ви часто говорите, що футбол не змінив вас, як людину. Але чи може здобуття "Золотого м'яча" змінити вас?

– Мої друзі переконаються, що ні. Вони вже попередили мене: тільки тому, що я виграв "Золотий м'яч", це не змінить наших жартів чи планів на відпустку. А якщо серйозно, то ті, хто мене оточує, завжди дбали про те, щоб я не підіймався надто високо після перемоги і не падав надто низько після поразки. Ця здатність не відступати від курсу в добрі та погані часи допомогла мені набути справжньої впевненості в собі. Не надто багато. Достатньо. Я така ж людина, якою була до того, як виграла цей трофей. Насправді, скоріше може змінитися те, як інші дивляться на мене, тому що я виграв найпрестижніший індивідуальний приз у футболі. Для мене це може стати в пригоді у більш складні моменти, коли я зможу сказати собі: "Гей, не забувай, що ти був володарем "Золотого м'яча"!

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