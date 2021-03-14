Зірка "левів" відіграв 25 хвилин у матчі 27 туру Прімери проти Сельти (0:0). Це вже 184 поєдинок чемпіонату поспіль, в якому Вільямс бере участь, повідомляє Opta.

Атлетік розписав мирову із Сельтою

Востаннє форвард Атлетіка повністю пропускав гру Прімери майже 5 років тому – квітень 2016-го. Тепер він зрівнявся з Андоні Субісарретою – легендарний голкіпер також проводив 184 матчі поспіль. Втім, це лише третій показник в історії, а рекорд належить культовому захиснику Реал Сосьєдада Хуану Ларраньязі – 202 матчі.

Нагадаємо, Вільямс є вихованцем Атлетіка, а за першу команду дебютував у 2014 році.

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