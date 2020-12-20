Кадри оголених футбольних зірок опублікував таблоїд The Sun. На двох фото Коста та Жезус лежать з невідомою жінкою.

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Найцікавіше, що ці світлини знайшли у Біблії, яка була передана благодійній організації в Лондоні ще у травні 2020-го року. Про існування цих фотографій працівники установи дізнались нещодавно – під час сортування отриманих пожертв вони просто випали з книжки.

Зауважимо, що Габріель Жезус нещодавно оголосив про припинення стосунків з моделлю Фернандою Кейроз. А от Дієго Коста одружений та виховує двох дітей – форвард майже не афішує своє особисте життя.

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