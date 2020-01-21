Інтер зіграє в особливій формі з нагоди китайського Нового року

На що тільки не йдуть клуби, аби підтримувати інтерес до себе у всьому світі.
Міланський Інтер вирішив по-особливому відзначити китайський Новий рік, повідомляє офіційна сторінка клубу у соціальній мережі Твіттер.
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"Чорно-сині" у матчі 21-го туру Серії А проти Кальярі вийдуть на поле в унікальній формі, виготовленій спеціально з нагоди свята. Матч розпочнеться у неділю, 26 січня, о 13:30 за київським часом.
Нагадаємо, президентом Інтера у жовтні 2018 року було обрано 26-річного китайця Стівена Чжана. Він є сином одного з членів Сунін Груп Чжана Жіндонга, який володіє більшою частиною акцій клубу. Відзначимо, що Стівен став наймолодшим президентом в історії "нерадзуррі".
Інтер після 20-ти турів посідає другу сходинку, набравши 47 очок. Від Ювентуса, який йде першим, "змії" відстають на чотири бали. Однак володар третього місця – римський Лаціо – може випередити "нерадзуррі", оскільки має гру в запасі.
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