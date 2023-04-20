"Це велике щастя. Це важливий вечір для всього Інтера – ми провели чудовий матч і заслужили на це протягом 180 хвилин проти команди найвищого рівня, яка двічі програла за вісім місяців до зустрічі з нами.

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Ми заслужили на цей півфінал. Це була мрія, але тепер ми тут і будемо грати серйозно. Я радий за хлопців та їхній шлях. Ми почали з дуже складної групи з Баварією та Барселоною, але ми грали добре, були згуртованими разом з уболівальниками, які нам дуже допомогли. Працюємо щодня, щоб жити цими днями, яких не вистачало в Інтері протягом багатьох років", – цитує Індзагі сайт УЄФА.

У півфіналі найпрестижнішого євротурніру Інтер зійдеться з Міланом, який вибив Наполі. Поєдинки заплановані на 10 та 16 травня.

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