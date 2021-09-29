Гостьовий комплект Інтера прикрашають чорно-сині змії, які є одним із символів клубу. Втім, на матч із Шахтарем "нерадзуррі" прибрали їх.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Причиною стали правила УЄФА щодо вигляду форми – на ній не повинно бути жодних зображень чи ілюстрацій. Зазнав змін і вигляд спонсора – на матч із Шахтарем Інтер прибрав "By Socios" під написом Inter Fan Token.

До слова, Інтер та Шахтар розійшлись миром (0:0) у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Лідером групи D став Шериф, який сенсаційно обіграв Реал на Сантьяго Бернабеу.

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