Інтернасьйонал заперечив чутки щодо переговорів з Динамо про оренду Сідклея

Захисник Динамо Феррейра Сідклей, ймовірно, продовжить захищати кольори киян.

Роберто Мело, який є президентом Інтернасьйонала, вніс конкретику щодо чуток про можливий трансфер Сідклея в бразильський клуб.

Сідклей розповів, що Че Че тримав у таємниці можливий відхід з Динамо, а Буено не вірив у перехід в Сан-Паулу

"Що стосується Сідклея, то він цікавий гравець. Але ми не вели переговори з Динамо щодо цього футболіста", – цитує Мело видання Torcedores.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що боси Інтернасьйонала звернулись до киян з пропозицією оренди бразильця.

В поточному сезоні УПЛ Сідклей провів 16 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Міг замінити Шевченка у збірній України, став розчаруванням року – Динамо дивує польські ЗМІ виборами тренера