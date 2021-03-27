"У нас є намір отримати Тайсона. Ми знаємо, що він зацікавлений в поверненні в Інтернасьйонал, але у нас немає попередньої згоди з ним. Ми відправили Шахтарю листа, в якому пояснили бажання підписати Тайсона, а також те, що у нас немає підписаного попереднього контракту.

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Основна мета цього листа – намір запобігти звинуваченням в сторону Інтернасьйонала у переслідуванні спортсмена", – поділився Херрман у коментарі Goal. Додамо, що раніше один з представників Тайсона заявив, нібито бразилець вже підписав попередню угоду з новим клубом.

Нагадаємо, ветеран виступає за "гірників" з 2013 року. У поточному сезоні Тайсон провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Нещодавно зірку перевели в дубль через відмову виходити на заміну.

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