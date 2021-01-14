Бразилець проведе ще одні переговори з Інтернасьйоналем щодо контракту після завершення угоди із Шахтарем.

Перехід Тайсона в Інтернасьйонал під загрозою зриву – бразильці виставили умову зірці Шахтаря

Точна дата зустрічі представників клубу та гравця невідома, проте вже 18 січня Тайсон має повернутись до розташування "гірників", інформує UOL.

До слова, раніше футболіст неодноразово заявляв про мрію повернутися в Інтернасьйонал, де він починав свою професійну кар'єру. Однак, "гірники" мають намір втримати гравця і готові запропонувати йому новий контракт.

Тайсону підготували план втечі з Шахтаря – головний претендент змінив керівництво і запропонує контракт вже взимку