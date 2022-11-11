Інтернасьйонал прагне зекономити на викупі Вітао у Шахтаря
Захисник "гірників" Вітао має усі шанси продовжити виступи на батьківщині.
Орендна угода розрахована до наступного літа. Вітао добре себе зарекомендував, тож Інтернасьйонал хоче його викупити. Щоправда, клуб намагається зекономити, повідомляє UOL.
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У контракті прописана опція викупу за 4 мільйони євро. Проте бразильці хочуть зекономити на повноцінному трансфері, тому пропонують 2,5-3 мільйони за умови, що залишають Шахтарю частину прав на оборонця. Сам футболіст раніше заявляв, що буде радий продовжити виступи у "народному клубі"
У поточному сезоні Вітао є майже незамінним гравцем основи Інтернасьйонала – провів аж 37 матчів і забив 2 м'ячі.
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