Орендна угода розрахована до наступного літа. Вітао добре себе зарекомендував, тож Інтернасьйонал хоче його викупити. Щоправда, клуб намагається зекономити, повідомляє UOL.

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У контракті прописана опція викупу за 4 мільйони євро. Проте бразильці хочуть зекономити на повноцінному трансфері, тому пропонують 2,5-3 мільйони за умови, що залишають Шахтарю частину прав на оборонця. Сам футболіст раніше заявляв, що буде радий продовжити виступи у "народному клубі"

У поточному сезоні Вітао є майже незамінним гравцем основи Інтернасьйонала – провів аж 37 матчів і забив 2 м'ячі.

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