"Гірники" запропонували за Бруно Прашедеса 7 млн євро, але така пропозиція не влаштовує Інтернасьйонал, повідомляє GauchaZH. Бразильці хочуть за 19-річного таланта більшу суму.

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Причиною таких апетитів є фінансові проблеми клубу. Інтернасьйонал володіє лише 70% економічних прав на футболіста, а тому отримає не повну суму, яку пропонує Шахтар. Загалом найближчим часом "колорадос" хочуть виручити близько 13,5 млн євро на трансферах своїх виконавців, щоб покрити всі заборгованості.

Для того, щоб зросла вартість на Прашедеса, у Бразилії навіть розробили план. Бруно планують ще більше залучати до гри за основу Інтернасьйонала, щоб той заграв у молодіжній збірній Бразилії та збільшував інтерес до себе.

До слова, Бруно Прашедес є вихованцем Флуміненсе, а в Інтернасьйонал перебрався у 2019-му. За цей час вже зіграв у 35 поєдинках у футболці "колорадос". Також Бруно є гравцем молодіжної збірної Бразилії.

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