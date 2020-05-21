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Інтернасьйонал боротиметься з іменитими клубами за Тайсона

22:24 870 Читать на русском
Інтернасьйонал боротиметься з іменитими клубами за Тайсона
Тайсон / Сайт Шахтаря

Президент бразильського Інтернасьйонала Марсело Медейрос не полишає надій підписати форварда Шахтаря Тайсона.

"Я розмовляв з Тайсоном. Він наш кумир, у нього дуже сильна ідентичність з клубом. Одного разу його дружина дивилася гру на стадіоні разом з моєю дружиною. Він має нашу прихильність.

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Ми вже намагалися з'ясувати можливість його переходу, але він є кумиром у своїй нинішній команді. Є впливові клуби з Європи, які також зацікавлені, але Інтер завжди буде відкритий для нього", – цитує Медейроса Revista Colorada.

До слова, чинний контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до літа 2021 року. Він є вихованцем академії Інтернасьйонала. У складі команди з Порту-Алегрі бразилець розпочав свою професіональну кар'єру у 2008 році.

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