"Він виконав хорошу роботу, прийняв команду в максимально складний момент. А потім ми виграли чемпіонат і Суперкубок, але в сезоні 2023/24 справи не пішли.

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У лютому я погодився з тим, що Хаві повинен піти в червні, тому що він "куле", і це також допомогло нам не шукати заміну в терміновому порядку. Потім він попросив нас продовжити, і я запитав його, чи вірить він у команду. Хаві відповів "так".

Що змінилося? Змінився дискурс про команду, і це дало мені зрозуміти, що я повинен дати ще один імпульс, це змусило мене знову поміркувати над запрошенням Фліка. Все закінчилося елегантно з Хаві, двері клубу відкриті для нього, тому що він це заслужив.

Хаві – це легенда, і його ентузіазм змусив нас ухвалити рішення про ратифікацію контракту. З того моменту, як він зробив ці заяви і суттєво змінив свої вимоги, спортивне керівництво почало сумніватися. Правління має повноваження ухвалювати такі рішення і змінювати їх, як це зробив Хаві.

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Коли Хаві передумав, у нас була дуже важлива гра проти Райо, в якій ми грали за друге місце. Наступного понеділка я сказав йому, що ми поговоримо наприкінці сезону, бо того тижня жіноча команда грала у фіналі Ліги чемпіонів. Не було потреби відволікати команду. Занепокоєння Хаві змусило нас поспішити з оголошенням нашого рішення. Я не хотів змушувати людей страждати, бо вони повинні були знати, що відбувається. На щастя, це не вплинуло на фінал жіночої Ліги чемпіонів. Ми зробили все, що могли.

Я сподіваюся, що хороші стосунки збережуться, з часом ми побачимо. Я вже пережив це з Куманом, Піке, Альбою, Мессі, Бускетсом, а тепер і з Хаві. Всі рішення ухвалюються на благо Барселони. Інтереси клубу – понад усе", – цитує президента "блаугранас" AS.

Нагадаємо, що після завершення сезону Хаві покинув Барселону, хоча підписав з клубом пролонгацію угоди. Новим тренером "кулес" став Гансі Флік.

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