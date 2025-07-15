"Віталій Буяльський залишиться в Динамо. Розвіюю чутки щодо можливого переїзду капітана киян за океан.

Буяльський знову може поїхати до Мессі і компанії – Динамо готове відпустити капітана

Інтерес з МЛС до персони хавбека є регулярним. Однак, наскільки мені відомо, цього літа – жодної конкретики", – запевнив журналіст Ігор Бурбас.

Нагадаємо, Буяльський перебуває в системі Динамо з 16-річного віку. За першу команду "біло-синіх" провів 360 матчів, оформивши 80 голів та 64 асисти. Кілька місяців тому хавбек продовжив контракт до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

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