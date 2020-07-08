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Інтер знову зацікавлений у трансфері Кессьє, – Ді Марціо

16:54 - Читать на русском
Інтер знову зацікавлений у трансфері Кессьє, – Ді Марціо
Франк Кессьє / LaPresse

Півзахисник італійського Мілана Франк Кессьє може змінити клубну прописку в межах міста. Інтерес до нього відновив міланський Інтер.

23-річний хавбек новий сезон може розпочати в складі "нерадзуррі". Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

Манджукіч може перейти в Інтер – Конте підготував ветерану цікаву роль

У трансфері Кессьє зацікавлений керманич Інтера Антоніо Конте. Він хоче підписати сильного фізично центрхава в найближче трансферне вікно. У січні "чорно-сині" вже намагалися переманити зірку сусідів. Тоді Мілан відмовився обміняти івуарійця на Роберто Гальярдіні.

До слова, в нинішньому сезоні Франк Кессьє провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти.

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