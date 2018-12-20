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Інтер знову спробує підписати Модріча

21:10 597 Читать на русском
Інтер знову спробує підписати Модріча
Лука Модріч / Фото ФК Реал

Найкращий футболіст 2018 року Лука Модріч все ще може проміняти Реал на Інтер.

Міланський Інтер спробує влітку знову придбати хавбека Реала Луку Модріча, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна керівництво Інтера намагалось підписати володаря "Золотого м'яча-2018", але не змогло домовитись з представниками Реала щодо трансферу.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Модріч провів 16 матчів, в яких відзначився лише двома асистами.

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