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Інтер знайшов зіркову альтернативу Відалю

19:51 542 Читать на русском
Інтер знайшов зіркову альтернативу Відалю
Поль Погба / Reuters

Міланський Інтер може підсилити лінію півзахисту зірковим хавбеком з АПЛ.

Інтер розглядає можливість підписання Поля Погба, повідомляє Calciomerato.

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Зазначається, що спроба трансферу француза відбудеться не в зимове трансферне вікно, а вже в літнє. Окрім "нерадзуррі" у послугах Погба зацікавлені Реал та Ювентус. Додамо, що Інтер планує підсилити склад Артуро Відалем, проте Барселона не готова відпускати чилійця.

Нагадаємо, що Погба лише недавно повернувся після реабілітації, яка тривала майже три місяці. Француз встиг зіграти всього 27 хвилин у матчі проти Бернлі та один тайм проти Ньюкасла. Всього 26-річний хавбек лише 7 разів виходив на поле у нинішньому сезоні АПЛ, записавши у свій актив 2 асисти.

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