Форвард Наполі Фернандо Льоренте може продовжити виступи у складі Інтера, повідомляє видання Tuttosport.

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Клуб шукає недорогого форварда в якості гравця підміни для Ромелу Лукаку, який є основним нападником у команді Антоніо Конте. Головна вимога – форвард має володіти схожими якостями, як у бельгійця.

"Чорно-сині" розглядають також гравця Челсі Олів'є Жиру, однак перехід іспанця з Наполі більш імовірний – Фернандо свого часу вже працював з Конте в Ювентусі.

Нагадаємо, Льоренте перейшов у Наполі влітку 2019 року з Тоттенхема на правах вільного агента. У минулому сезоні 35-річний форвард провів у футболці партенопейців 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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