Міланський клуб визнав необхідність відпустити 29-річного хавбека, інформує Goal.

"Сцени безтурботної нормальності": Еріксен оговтується після трагедії Євро-2020 і готується відновити тренування

Еріксену вживили кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Півзахисник Інтера налаштований продовжити грати у футбол, однак зробити це вдасться лише за межами Італії. Місцеві закони забороняють професіонально займатися спортом людям з кардіостимуляторами. Інтер шукатиме данцю новий клуб, якщо той зможе повноцінно відновитися.

Нагадаємо, у січні минулого року "нерадзуррі" придбали хавбека у Тоттенхема за 27 млн євро. Еріксен провів за Інтер 60 матчів, в яких оформив 8 голів та 3 асисти.

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