"Нерадзуррі" продовжать відпускати гравців і в наступні трансферні вікна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Щоправда, взимку міланці спробують зберегти основний склад для боротьби за Скудетто. На ринок виставлять лише ветеранів з великими зарплатами. Перший у списку – Алексіс Санчес, який отримує 7 млн євро на рік. Чилійця з радістю відпустять вільним агентом, якщо знайдеться охочий клуб.

Додамо, що Алексіс провів 4 матчі у поточному сезоні та відзначився одним асистом.

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