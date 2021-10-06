Інтер змушений продавати гравців для покриття боргів – перша жертва на зиму вже знайдена
Продажі Ромелу Лукаку і Ашрафа Хакімі не вирішили усі фінансові проблеми Інтера.
"Нерадзуррі" продовжать відпускати гравців і в наступні трансферні вікна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Щоправда, взимку міланці спробують зберегти основний склад для боротьби за Скудетто. На ринок виставлять лише ветеранів з великими зарплатами. Перший у списку – Алексіс Санчес, який отримує 7 млн євро на рік. Чилійця з радістю відпустять вільним агентом, якщо знайдеться охочий клуб.
Додамо, що Алексіс провів 4 матчі у поточному сезоні та відзначився одним асистом.
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