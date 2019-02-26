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Інтер зіграє з Міланом у спеціальній формі, зробленій до 20-річчя співпраці з Nike

15:13 378 Читать на русском
Інтер зіграє з Міланом у спеціальній формі, зробленій до 20-річчя співпраці з Nike
Спеціальна форма Інтера на честь 20-річчя партнерства з Nike / ФК Інтер

Міланський Інтер проведе дербі з Міланом у формі з 20 комплектів, присвяченій партнерству з Nike.

Інтер у своєму Twitter повідомив, що зіграє проти Мілана у формі, зшитій до 20-річчя партнерства з компанією Nike.

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Футболка зшита з 20 комплектів форм, у яких "нерадзуррі" грали усіх 20 сезонів співпраці з американським виробником спортивного одягу.

Поєдинок Інтер – Мілан відбудеться 17 березня.

Теги
Інтер Інтер Мілан Мілан Італія
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