"Нерадзуррі" вивчають варіант із запрошенням французького форварда, стверджує The Sun.

Інтер узгодив контракт з Джеко

На Джузеппе Меацца Марсьяль повинен замінити Ромелу Лукаку. Бельгієць близький до повернення в Челсі за рекордні в історії АПЛ відступні. Натомість Інтер нібито готовий витратити на Марсьяля 50 млн фунтів. Нападник МЮ, найімовірніше, не матиме місця в основі "червоних дияволів" на новий сезон.

У попередній кампанії Антоні Марсьяль провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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