Інтер зібрався замінити Лукаку форвардом Манчестер Юнайтед
Нападник англійського Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера.
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На Джузеппе Меацца Марсьяль повинен замінити Ромелу Лукаку. Бельгієць близький до повернення в Челсі за рекордні в історії АПЛ відступні. Натомість Інтер нібито готовий витратити на Марсьяля 50 млн фунтів. Нападник МЮ, найімовірніше, не матиме місця в основі "червоних дияволів" на новий сезон.
У попередній кампанії Антоні Марсьяль провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 9 результативних передач.
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