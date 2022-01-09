Протистояння з нотками вендетти. Річ у тому, що перша зустріч Сімоне Індзагі зі своєю колишньою командою завершився скандалом. Лаціо в Римі забив переможний гол, поки гравець Інтера лежав на газоні. Жодні апеляції щодо порушення неписаних правил фейр-плей не були почуті. Після штовханини "орли" ще більше закріпили свою перевагу. Між іншим, та поразка стала єдиною для чинних чемпіонів у нинішньому сезоні.

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На перших хвилинах звітного матчу не можна було сказати, що Інтер прагне "повернути борги". Гра була дуже обережною. Хтось навіть міг би назвати її нудною, і був би не далеким від істини. Справді, перший удар у бік воріт ми побачили аж на 24-й хвилині. Санчес зарядив м'яч десь у небо над Сан-Сіро. Щоправда, перед тим був гол Лаутаро. Форвард втік на побачення з голкіпером після вишуканої передачі Алексіса. Святкування виявилося передчасним – VAR накреслив усі необхідні лінії та зафіксував офсайд.

По-справжньому гра пожвавилася лише в останній третині таймі. Почалося все атаками Інтера, за якими почали не встигати захисники гостей. Спочатку Стракоша здійснив феноменальний сейв після удару Лаутаро. Слідом кутовий. М'яч дістався Бастоні, який із зони напівкола розкішним ударом поцілив під стійку. Класний і логічний гол Інтера. Розвинути успіх не вдалося. Ба більше, перший і єдиний гол у першому таймі в бік воріт Хандановіча виявився гольовим. Іммобіле пошив у дурні двох опікунів і зрівняв рахунок.

Другий тайм стартував за сценарієм першого. Максимум обережності – мінімум ризику. Лише одного разу вдалося порушити спокій. Феліпе Андерсон вирізав класну подачу на Мілінковіча-Савіча. Сербу забракло навичок справжнього бомбардира. Інтер ожив, коли до кінця гри лишалося півгодини. Збільшення тиску захист Лаціо не витримав. Кілька атак вдалося відбити, але розіграш чергового стандарту став фатальним. Знову Бастоні. Цього разу центрбек вирізав гольову подачу на Мілана Шріняра.

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Затишшя останніх хвилин спробував порушити Іммобіле. Йому навіть вдалося забити знову. Офсайд був настільки очевидний, що арбітрам не знадобилася допомога відеоасистентів. Підопічні Мауріціо Саррі справді намагалися організувати штурм. Однак робили це дуже неорганізовано. Міланці спокійно втримали переможний рахунок.

Зрештою, Лаціо, який у цей вечір святкував свій 122 день народження, не зміг зачепитися бодай за нічию та залишився на восьмому місці в турнірній таблиці. Інтер набрав 49 очок, повернувши собі лідерство при грі в запасі.