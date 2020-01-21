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Інтер збільшив пропозицію Тоттенхему щодо трансферу Еріксена

13:19 266 Читать на русском
Інтер збільшив пропозицію Тоттенхему щодо трансферу Еріксена
Крістіан Еріксен / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен все ще може покинути Туманний Альбіон.

Міланський Інтер не полишає спроб підписати півзахисника лондонського Тоттенхема Крістіана Еріксена ще взимку, а тому збільшив свою фінансову пропозицію, повідомляє видання The Guardian.

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"Чорно-сині", які раніше пропонували за 27-річного гравця 10 млн євро з бонусами, додали до попередньої суми ще 5 млн. "Змії" переконані, що 15 млн євро плюс бонуси мали б переконати керівництво "шпор" відпустити данця, який через пів року може покинути команду безкоштовно.

Еріксен, який вже домовився з міланцями про деталі особистого контаркту, готовий залишитись у Лондоні до літа, аби виконати всі умови угоди з клубом, однак головний тренер Інтера Антоніо Конте зацікавлений у підписанні данця вже у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Еріксен у поточному сезоні провів за свій клуб у чемпіонаті Англії 19 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює данця у 90 млн євро.

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