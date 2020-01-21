Інтер збільшив пропозицію Тоттенхему щодо трансферу Еріксена

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен все ще може покинути Туманний Альбіон.

Міланський Інтер не полишає спроб підписати півзахисника лондонського Тоттенхема Крістіана Еріксена ще взимку, а тому збільшив свою фінансову пропозицію, повідомляє видання The Guardian.

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"Чорно-сині", які раніше пропонували за 27-річного гравця 10 млн євро з бонусами, додали до попередньої суми ще 5 млн. "Змії" переконані, що 15 млн євро плюс бонуси мали б переконати керівництво "шпор" відпустити данця, який через пів року може покинути команду безкоштовно.

Еріксен, який вже домовився з міланцями про деталі особистого контаркту, готовий залишитись у Лондоні до літа, аби виконати всі умови угоди з клубом, однак головний тренер Інтера Антоніо Конте зацікавлений у підписанні данця вже у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Еріксен у поточному сезоні провів за свій клуб у чемпіонаті Англії 19 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює данця у 90 млн євро.

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