Кайседо пройшов медогляд в Інтері та має бути оголошений у статусі новачка "нерадзуррі", повідомляє іменитий інсайдер Фабріціо Романо.

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Контракт з еквадорцем розрахований до кінця сезону, а сторони вже узгодили усі умови. В той же час, Інтер відпустив хавбека Стефано Сенсі в оренду в Сампдорію. Про перехід клуби ще не оголосили офіційно, проте, за інформацією Transfermarkt, італієць вже перебрався до генуезького клубу.

Додамо, що Кайседо провів 10 матчів за Дженоа у цьому сезоні, в яких забив 1 гол та віддав 3 асисти. Сенсі ж зіграв у 12 поєдинках за Інтер, в яких забив 1 гол.

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