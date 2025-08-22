Інтер на офіційному сайті повідомив про підписання 22-річного французького хавбека Анді Діуфа.

За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшовся у 20 мільйонів євро, а контракт розрахований до 2030 року. Попри свій юний вік, Діуф встиг пограти за молодіжку ПСЖ, Ренн, Базель та Ланс, з якого він і перебрався до "нерадзуррі".

До слова, у минулому сезоні Анді зіграв у 37 матчах за Ланс, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами. Основною позицією є центральний півзахисник, але також може зіграти опорного або атакувального.

