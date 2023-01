Чемпіонат Італії 2022/23, 20-й тур

Кремонезе – Інтер – 1:2

Голи: Окереке, 11 – Лаутаро Мартінес, 21, 65

Емполі – Торіно – 2:2

Голи: Луперто, 37, Марін, 69 – Річчі, 82, Санабрія, 85

Аталанта – Сампдорія – початок о 21:45

Інтер у виїзному поєдинку проти Кремонезе намагався змити ганьбу поразки від Емполі. Господарі досі не виграли жодного матчу в Серії А, тож все мало пройти гладко. Втім, старт зустрічі шокував міланців – Окереке ефектним ударом з-за меж штрафного поцілив у дальню дев'ятку воріт Онана. 1:0! В голові тіфозі "нерадзуррі" одразу ж виплив мем з Карлом Джонсоном...

На щастя для гостьових фанів, цей гол лише розлютив Інтер. Підопічні Сімоне Індзагі тотально домінували, сумарно завдавши 30 пострілів. Вже на 21-й хвилині тиск вилився у гол Лаутаро з пасу Джеко, а в середині другого тайму аргентинець оформив дубль (Едін знову асистував). 1:2!

Це був 10-й гол Мартінеса у сезоні – він став лишень третім легіонером в історії "нерадзуррі", якому вдалося забити 10+ м'ячів у чотирьох поспіль розіграшах Серії А.

Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Інтера. "Змії" набрали 40 очок і обійшли Мілан, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. Кремонезе залишається на дні.

Емполі у рідних стінах приймав Торіно. Обидві команди в разі перемоги могли піднятись на сьому позицію, тож можна було очікувати на цікавий матч. Так і сталося. Господарі, окрилені нещодавньою перемогою над Інтером, відкрили рахунок з кутового на 37-й хвилині, а фантастичний дальній постріл Маріна на 69-й подвоїв перевагу тосканців. Втім, туринці виглядали ще активніше й гостріше – зокрема, на 60-й хвилині Річчі влучив у стійку.

Зрештою, гості спромоглися на камбек. На 82-й хвилині Річчі скоротив відставання, а на 85-й Санабрія завершив красиву комбінацію не менш красивим ударом з лінії півкола – 2:2!

This curler from Sanabria was the second goal in four minutes as Torino come back to draw 2-2 with Empoli! #SerieA #TorinoFC #EmpoliTorino pic.twitter.com/axJYOTBn36