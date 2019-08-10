Інтер зацікавлений у підписанні Відаля

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може стати гравцем Інтера.

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може стати останнім трансфером Інтера цього літа, інформують La Gazzetta dello Sport.

Лукаку назвав найкращого тренера в світі

Зазначається, що каталонський клуб більше не розраховує на футболіста, тому готовий розпрощатись з Відалем.

Нагадаємо, що головний тренер Інтера Антоніо Конте і Артуро Відаль вже працювали раніше разом в Ювентусі.

Лукаку – другий найдорожчий трансфер "на вихід" в історії Манчестер Юнайтед

У минулому сезоні Артуро Відаль провів за Барселону 53 матчі, відзначившись 3 голами та 7 асистами.