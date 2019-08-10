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Інтер зацікавлений у підписанні Відаля

13:43 159 Читать на русском
Інтер зацікавлений у підписанні Відаля
Артуро Відаль / Reuters

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може стати гравцем Інтера.

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може стати останнім трансфером Інтера цього літа, інформують La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що каталонський клуб більше не розраховує на футболіста, тому готовий розпрощатись з Відалем.

Нагадаємо, що головний тренер Інтера Антоніо Конте і Артуро Відаль вже працювали раніше разом в Ювентусі.

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У минулому сезоні Артуро Відаль провів за Барселону 53 матчі, відзначившись 3 голами та 7 асистами.

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Теги
Італія Барселона Барселона Антоніо Конте Антоніо Конте Артуро Відаль Артуро Відаль Інтер Інтер
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