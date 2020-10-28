Захисник Інтера Алессандро Бастоні не надто задоволений результатом гри з Шахтарем у Києві, проте покладає великі надії на матч з Реалом у наступному турі.

"Ми заслуговували на перемогу. Але коли не виходить виграти, важливо не програти.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Давайте не забувати, що Шахтар обіграв Реал минулого тижня. Але для нас це нічого не означає. Ми постараємося обіграти Реал, як і намагалися перемогти Шахтар", – цитує Алессандро Бастоні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию у непростому матчі з Інтером (0:0). Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, другою йде Борусія М, третім – Інтер, а замикає квартет Реал.

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