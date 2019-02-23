Інтер запропонував Ікарді новий контракт на покращених умовах

Нападник Інтера Мауро Ікарді може розраховувати на покращення свого фінансового становища.

Керівництво Інтера хоче зберегти свого основного форвада Мауро Ікарді в міланському клубі, повідомляє Corriere dello Sport.

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Боси "нерадзурі" пропонують 26-річному аргентинцю контракт на 4 роки із зарплатнею в 6,5 млн євро на рік. Дружина форварда Ванда Нара, яка є агентом гравця, раніше заявляла, що Мауро хоче отримувати 7,5 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Інтера позбавив Ікарді капітанської пов'язки.

В поточному сезоні Серії А Мауро провів 20 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 2-ма асистами.

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