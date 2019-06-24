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Інтер запропонував 60 млн євро за Лукаку – Манчестер Юнайтед вимагає значно більше

09:23 123 Читать на русском
Інтер запропонував 60 млн євро за Лукаку – Манчестер Юнайтед вимагає значно більше
Ромелу Лукаку / Reuters

"Червоні дияволи" і "нерадзуррі" не можуть дійти згоди щодо переходу бельгійського форварда Ромелу Лукаку.

Проблемою у переговорах стала ціна нападника, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Італійці запропонували за Лукаку 60 мільйонів євро, однак Манчестер Юнайтед така сума не влаштовує. Керівництво "червоних дияволів" вимагає за гравця збірної Бельгії 85 мільйонів євро. Інтер сподівається знайти компроміс у подальших переговорах з англійським грандом.

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Раніше повідомлялось, що у підписанні Лукаку особисто зацікавлений новий тренер "вужів" Антоніо Конте, який хоче позбутися багаторічного лідера атаки команди Мауро Ікарді.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Італія Трансфери Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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