Вінгер французького Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії, де ним активно цікавиться міланський Інтер.

"Нерадзуррі" прагнуть підписати досвідченого аргентинця наступного літа, стверджує Tuttosport.

Інтер може обміняти Еріксена на гравця ПСЖ

Керманич міланців Антоніо Конте вирішив дотримуватися обраного раніше вектора комплектації команди. Ді Марія може перебратися на Джузеппе Меацца в статусі вільного агента. Вінгер досі не узгодив новий контракт із ПСЖ, хоча остаточно визначився з клубом, в якому хотів би завершити свій європейський етап кар'єри. Менеджмент парижан наразі зосередився на підписанні нових угод із Мбаппе та Неймаром.

У нинішньому сезоні Анхель Ді Марія провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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