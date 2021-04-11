Інтер забрав у Мілана історичний рекорд Серії А, який тримався 30 років
18:22 - Читать на русском
Інтер продовжив свою фантастичну ходу до титула чемпіона Італії.
Перемога над Кальярі (1:0) дозволила "нерадзуррі" встановити історичний рекорд Серії А, повідомляє Opta.
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Інтер став першою командою, яка розпочала друге коло з 11 перемог поспіль. Символічно, що попереднім власником рекорду був запеклий ворог – Мілан. "Россонері" у сезоні 1989/90 здобули 10 перемог на старті другої половини чемпіонату.
Додамо, що за 8 турів до фінішу Серії А підопічні Конте випереджають Мілан на 11 очок.
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