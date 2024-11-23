Інтер за тайм знищив Верону – історичні 5:0, сенсаційний дублер капітана забив гол і віддав два асисти
Інтер обіграв Верону (5:0) в рамках 13-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Сімоне Індзагі довелося вийти без свого капітана. Лаутаро Мартінес підхопив вірус, тож не міг зіграти проти Верони. Тренер дуже здивував заміною, випустивши Хоакіна Корреа. І це виявилося неймовірно правильним рішенням.
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Вже на 17-й хвилині аргентинець відкрив рахунок, відкрившись під передачу Тюрама. На цьому не зупинився й дуже швидко віддячив колезі, вивівши на ударну позицію Маркуса. Француз теж не марнував моментів і на 25-й хвилині вже мав дубль (не забуваємо про асист).
Ще до перерви по голу в свій актив встигли записати центрбеки – де Врей і Біссек. Інтер вперше за 60 років зумів забити 5 голів у першому таймі в матчі Серії А. Відповідно на другу половину головним завданням стала економія сили, бо вже у вівторок доведеться грати проти РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів.
Завдяки цій перемозі Інтер набрав 28 очок і бодай тимчасово піднявся на перше місце, але конкуренти зіграють пізніше. Верона залишилася на 14-й сходинці.
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