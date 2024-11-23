Сімоне Індзагі довелося вийти без свого капітана. Лаутаро Мартінес підхопив вірус, тож не міг зіграти проти Верони. Тренер дуже здивував заміною, випустивши Хоакіна Корреа. І це виявилося неймовірно правильним рішенням.

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Вже на 17-й хвилині аргентинець відкрив рахунок, відкрившись під передачу Тюрама. На цьому не зупинився й дуже швидко віддячив колезі, вивівши на ударну позицію Маркуса. Француз теж не марнував моментів і на 25-й хвилині вже мав дубль (не забуваємо про асист).

Ще до перерви по голу в свій актив встигли записати центрбеки – де Врей і Біссек. Інтер вперше за 60 років зумів забити 5 голів у першому таймі в матчі Серії А. Відповідно на другу половину головним завданням стала економія сили, бо вже у вівторок доведеться грати проти РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 28 очок і бодай тимчасово піднявся на перше місце, але конкуренти зіграють пізніше. Верона залишилася на 14-й сходинці.

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