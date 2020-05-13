Інтер за крок до підписання Відаля, – ЗМІ

Півзахисник іспанської Барселони Артуро Відаль близький до переходу в міланський Інтер.

Майбутнє 32-річного хавбека пов'язане з "нерадзуррі", стверджує Mundo Deportivo з посиланням на чилійське видання La Cuarta.

Інтер пішов на поступки, щоб продати Баварії Перішіча

Перемовини сторін перебувають на фінальній стадії. Інтеру залишилося узгодити зарплату Відаля. Досвідчений чилієць вважає, що контракт з міланцями може бути останньою великою угодою в кар'єрі, тому хоче заробляти на Джузеппе Меацца орієнтовно 13 млн євро за сезон і контракт на 2-3 роки.

Якщо Інтер погодиться на умови Відаля, то ветеран стане найбільш оплачуваним гравцем "чорно-синіх". Нині в команді Антоніо Конте найбільше заробляє Ромелу Лукаку – 12 млн у євровалюті. Перехід хавбека Барси повинен посприяти каталонцям у трансфері форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

У нинішньому сезоні Артуро Відаль провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини