Інтер зустрічався з Ювентусом у півфіналі Кубка Італії. Дивіться відеоогляд матчу Інтер – Ювентус на Футбол 24.

Лаутаро відкрив рахунок у зустрічі, але на цьому радісні епізоди для Інтера завершились. Вже за 15 хвилин арбітр призначив пенальті у ворота міланців, який впевнено реалізував Кріштіану Роналду.

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На цьому португалець не думав зупинятись і до свистка на перерву оформив дубль. Хандановіч невпевнено вийшов з воріт, дозволивши зірці Юве без перешкод перевести м'яч у пусті ворота.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 9 лютого.

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