Інтер – Ювентус: онлайн-відеотрансляція півфіналу Кубка Італії
2 лютого 21:35 - Читать на русском
В рамках півфінального поєдинку Кубка Італії міланський Інтер зустрінеться з туринським Ювентусом. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
Матч 1/2 фіналу Кубка Італії Інтер – Ювентус розпочався о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна прямо в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Інтер:
Ювентус:
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