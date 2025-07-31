Інтер намагається підписати 18-річного центрального захисника Парми Джованні Леоні, як повідомляє Calciomercato.

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Пармa оцінила захисника в 40 мільйонів євро. "Нерадзуррі" розраховують на те, що вирішальним фактором стане особиста роль Крістіана Ківу, який тренував Леоні у Пармі минулого сезону. Також Інтер пропонує план розвитку, який передбачає адаптацію молодого оборонця поруч із досвідченими Ачербі та де Вреєм.

Леоні заявив про себе ще в Сампдорії, після чого Парма виклала 4 мільйони євро за його трансфер до Серії А. Тепер на юного оборонця претендують одразу три гранди італійського футболу. Зокрема, наставник Мілана Массіміліано Аллегрі бачить у ньому майбутнього лідера захисту, але клуб змушений спершу продати кількох гравців. Ювентус теж проявляє інтерес – Леоні розглядається як потенційний партнер Бремера, проте "стара синьйора" спершу має виручити кошти від продажу Влаховіча, Веа та Маккенні.

В Англії захисника розглядають як спадкоємця одразу кількох зірок: у Ліверпулі – ван Дейка, в Тоттенхемі – Ромеро, у Ньюкаслі – як основного стабілізатора оборони. Але сам Леоні налаштований залишитись у Серії А, де бачить більше шансів для прогресу й виклику до збірної Італії.

Очікується, що в найближчі тижні талановитий центрбек розгляне всі пропозиції та ухвалить остаточне рішення. Transfermarkt оцінює гравця в 18 мільйонів євро.

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