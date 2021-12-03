Міланський клуб готується у січні розірвати контракт з 29-річним хавбеком, інформує Сalciomercato.

Еріксен повернувся до тренувань з данським клубом

Еріксен поступово повертається до тренувань після сумнозвісної зупинки серця на Євро-2020 і чекає вердикту лікарів щодо можливості повернутися на поле. Втім, шансів на гру в Італії практично немає, адже тут заборонено займатися професіональним спортом людям з вживленими кардіостимуляторами. Інтер змирився з неприємною ситуацією, тому відпустить хавбека вільним агентом.

Загальні збитки "нерадзуррі" можна оцінити у 13,5 млн євро. Упродовж півроку бездіяльності зарплату Еріксена покривав УЄФА, проте загалом данець відпрацював лише половину свого 4-річного контракту. Інтер ж платив Тоттенхему за гравця чималі 27 млн євро.

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