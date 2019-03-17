Інтер втримав перемогу над Міланом у божевільному дербі Делла Мадонніна

Мілан поступився Інтеру в центральному матчі 28-го туру чемпіонату Італії.

Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Інтер на "Футбол 24", стартував о 21:30 за київським часом. "Россонері" планували продовжити переможну серію в чемпіонаті до 6 матчів, тоді як "нерадзуррі" нарешті здобути впевненість після низки неоднозначних результатів.

До того ж суперники перебували у безпосередній близькості в турнірній таблиці – Мілан випереджав Інтер всього на одне очко. Словом, від 222-го дербі Делла Мадонніна вболівальники обох команд очікували дуже багато.

Інтер розпочав матч із високого пресингу, що дало результат на 4-й хвилині. Лаутаро Мартінес після подачі на дальню штангу виграв боротьбу у Калабрії і скинув м'яч на Весіно, який буквально розстрілював ворота Доннарумми.

Мілан після пропущеного гола взяв м'яч під свій контроль, але Хандановіч кулаками відбив удар Пакета з далеку, не дозволивши підопічним Дженнаро Гаттузо швидко відновити рівновагу.

На 17-й хвилині Мартінес міг подвоїти перевагу Інтера, однак не зміг завершити ударом перспективний простріл Д'Амброзіо. Невдовзі біля протилежних воріт все той же Пакета після подачі з кутового не влучив у площину воріт.

На 29-й хвилини захисники Мілана забули в центрі штрафного майданчика Весіно. Уругваєць повинен був в тій атаці оформити дубль, але пробив дуже неточно.

Мілан міг відігратися вже у компенсований до першого тайму час. Чалханоглу наважився на простріл із гострого кута, Шкріньяр ледь не зрізав м'яч у власні ворота.

Безумовно першу половину зустрічі у свій актив може занести Інтер. Лучано Спаллетті зумів пояснити своїй команді, як правильно використовувати слабкі сторони суперника. Своєю чергою Мілан так і не зміг оговтатися від швидкого пропущеного голу і міг піти на перерву з більшим відставанням у рахунку.

Другий тайм розпочався ідентично першому. Інтер знову забив швидкий гол – де Врей елегантним ударом замкнув навіс з правого фланку. Однак цього разу Мілан зумів відповісти. Всього через 6 хвилин Бакайоко відіграв один м'яч, відзначившись дебютним голом у складі "россонері".

Ще через 10 обертів годинникової стрілки Інтер отримав право на пенальті. Кастільєхо, який по перерві замінив Пакета, необачно зіграв проти Політано, а Мартінес впевнено переграв Доннарумму. А ще через 3 хвилини Муссаккіо скоротив відставання до мінімуму, скориставшись незлагодженими діями захисту "нерадзуррі".

Наприкінці матчу арбітр спочатку показав Конті пряму червону картку за фол проти Мартінеса, але після перегляду відеоповтору замінив її на жовту. Це дуже не сподобалося Лучано Спаллетті, якого рефері попросив покинути лаву для запасних.

В компенсований час Мілан мав дві прекрасні нагоди вирвати нічию, але Інтер зумів відстояти перемогу.

Після цього матчу Інтер набрав 53 очки та повернув собі третю сходинку в турнірній таблиці, Мілан йде четвертим і тепер відстає від "нерадзуррі" на два пункти.