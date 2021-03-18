Міланський Інтер має нові втрати через COVID-19, через що може не зіграти найближчий матч чемпіонату Італії.

Стефано де Врей та Матіас Весіно здали позитивні тести на коронавірус та вже перебувають на карантині, повідомляє офіційний сайт Інтера.

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Раніше COVID-19 виявили у Хандановіча та Д'Амброзіо. Така захворюваність викликає побоювання щодо долі матчу із Сассуоло – Sky Sport Italia зазначає, що матч буде перенесений на невизначений термін.

До слова, Інтер очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії, маючи в активі 65 очок після 27 зіграних турів. Найближчий переслідувач, Мілан, відстає аж на 9 пунктів.

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