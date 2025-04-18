Наставник Інтера Сімоне Індзагі зіткнувся з проблемою в атаці через травму важливого гравця.

Прес-служба "нерадзуррі" повідомила, що у Маркуса Тюрама виявили втому привідних м'язів лівого стегна. Його стан буде контролювати тренерський штаб.

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За інформацією bein sports, Тюрам пропустить матч з Болоньєю у 33 турі Серії А, який заплановано на 20 квітня. Існує ризик, що французький нападник не зможе зіграти з Міланом у Кубку Італії, а також не відновиться до матчу з Барселоною в ЛЧ.

Нагадаємо, Тюрам – найкращий бомбардир Інтера в Серії А з 14 голами у 31 зустрічі. Лаутаро Мартінес має у своєму активі 12 забитих м'ячів в чемпіонаті Італії.

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