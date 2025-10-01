Форвард Інтера Маркус Тюрам вибув майже на місяць через травму.

Маркус Тюрам був вимушено замінений у 2-му таймі матчу Ліги чемпіонів зі Славією (3:0). Як повідомляє Gazzetta dello Sport, ушкодження Тюрама виявилося серйознішим, ніж передбачалося.

Інтер та Мілан домовилися про будівництво нового стадіону на місці Сан-Сіро – клуби "викинуть" 200 млн євро на вітер

Обстеження виявили у француза травму двоголового м'яза стегна. Він пропустить від трьох до чотирьох тижнів.

Ймовірно, 28-річний нападник не зіграє з Кремонезе і Ромою в Серії А і Уніоном в Лізі чемпіонів, а також пропустить виклик до збірної Франції.

Метою гравця стане повернення до матчу з Наполі 25 жовтня.

Ліга чемпіонів: розгроми Інтера, Марселя і Баварії – кривднику Динамо вдалося засмутити мюнхенців